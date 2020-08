Rio - A Liga dos Campeões já é passado no Paris Saint-Germain e o clube foca agora na próxima temporada, que já começa no próximo fim de semana com a estreia do clube no Campeonato Francês. No entanto, com a janela de transferências aberta, os parisienses podem investir no time.

E um dos nomes que foi especulado na equipe da Cidade Luz é do craque Lionel Messi, que não tem permanência garantida no Barcelona. Para o técnico do PSG, Thomas Tuchel, o argentino seria muito bem-vindo no Parque dos Príncipes.



- Messi seria muito bem-vindo. Que treinador diria "não" a Messi?" - disse o comandante do PSG, ao canal "BT Sport", que completou logo em seguida:



- Acho que ele (Messi) terminar a carreira no Barça. É o Barça - disse.