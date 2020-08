Sem esquecer Bruno Henrique, Benfica mira também atacante do Real Madrid

Rio - O atacante Mariano Díaz, do Real Madrid, está na mira do Benfica para a próxima temporada, de acordo com o jornal “A Bola”. Os principais entraves para a negociação se concretizar são questões referentes ao poderio financeiro do time português em um período marcado pela crise econômica provocada pela Covid-19.

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, irá se encontrar com algumas pessoas do Real Madrid nesta terça-feira e há a possibilidade de um empréstimo do atleta ser discutido. O jogador é reserva no elenco merengue, tem contrato até 2023 e seria uma forma do gigante espanhol economizar um salário ou uma

Após difíceis conversas para a contratação de Cavani, o time dirigido por Jorge Jesus busca novas peças para o setor ofensivo, mas sabe que não pode gastar muito dinheiro. Apesar das poucas chances no time de Zidane, Díaz marcou gol no clássico contra o Barcelona na última temporada saindo do banco de reservas.