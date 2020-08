Ídolo holandês diz que entrada dura em Neymar foi 'linda': 'Em alguns momentos é preciso bater'

Rio - Neymar não teve vida fácil na final da Liga dos Campeões, no último domingo, e sofreu com a marcação firme dos adversários. A falta mais dura veio já no fim da partida, em uma entrada de Gnabry na linha lateral, que deixou o brasileiro no chão e rendeu cartão amarelo ao jogador do Bayern.

Para Ruud Gullit, um dos maiores ídolos do futebol holandês, a conduta de Gnabry foi correta. O ex-jogador afirmou que "em alguns momentos é preciso bater".

“Amei quando ele fez isso. Foi lindo quando Gnabry jogou Neymar no chão. Em alguns momentos é preciso bater nos adversários e dominar a situação. Depois do que aconteceu, Neymar não fez mais nada”, declarou Gullit.