Capitão do Manchester United é condenado a 21 meses de prisão por briga na Grécia

Rio - Capitão do Manchester United, Harry Maguire foi condenado a 21 meses e 10 dias de prisão por "agressão" e "insultos" por um tribunal da ilha grega de Syros, informou uma fonte judicial nesta terça-feira. Após brigar em um bar na Grécia, o zagueiro tentou subornar e agredir policiais gregos.



As ameaças e a tentativa de suborno foram relatadas por um policial envolvido no caso: "Você não sabe quem eu sou? Eu sou o capitão do Manchester United!", teria dito o zagueiro, segundo depoimento do policial em um tribunal nesta terça-feira.

O jogador anunciou em um comunicado que vai recorrer da sentença. Ausente do julgamento, o defensor foi considerado culpado de todas as acusações: "agressão contra representantes do Estado", "lesões corporais", "injúrias verbais" e "tentativa de corrupção".