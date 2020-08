'Vovô tá On'! Nenê deixa Gabigol e Cano para trás e se torna maior artilheiro do futebol carioca na temporada

Rio - Grande destaque do Fluminense na vitória sobre o Figueirense pela Copa do Brasil, Nenê alcançou a marca de 15 gols e se tornou um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro na temporada. O jogador tricolor entrou em campo em 23 oportunidades pelo Tricolor.

Ao lado de Nenê está Tiago Orobó, jogador do Fortaleza, que também defendeu o América-RN na atual temporada. O jogador também deixou a sua marca em 15 oportunidades na temporada. Ninguém fez mais gols que os dois no Brasil em 2020.



Jogadores de Flamengo e Vasco, Gabigol e Germán Cano estão bem perto de Nenê. O artilheiro do Brasileiro marcou 13 gols no ano, enquanto o argentino já deixou a sua marca em 12 oportunidades. Ambos jogaram menos que Nenê e tem por isso uma média de gols superior a do "Vovô Tricolor".