Neymar e sua família têm bens desbloqueados após acusação de sonegação

Rio - Neymar e sua família tiveram os bens desbloqueado após multa de R$ 88 milhões ter sido suspensa. Imóveis, aeronaves e outros bens estavam bloqueados por acusações de sonegação de imposto.

De acordo com o "Globo Esporte", a liberação aconteceu depois de uma limitar solicitada pelos advogados de Neymar . O bloqueio aconteceu para garantir créditos em um processo da Receita Federal, que cobrava uma multa pela suspensa da sonegação de importo da família.Neymar recorreu a uma parte da multa e sua família admitiu o pagamento de uma dívida de R$ 8,7 milhões. A Receita, no entanto, recalculou, com juros, que a multa ainda chegava a R$ 88 milhões.