Ex-Botafogo não aceita explicação de Edílson por citá-lo em crítica a Mbappé: 'Não quero mais papo'

Rio - O ex-atacante Mirandinha ainda não engoliu o fato de ter sido citado por Edílson Capetinha em sua crítica a Mbappé . Em entrevista ao "UOL", ele disse que teve uma longa conversa com o comentarista, mas que não aceitou suas explicações.

"Ele passou uma hora falando comigo, realmente ele não pediu desculpa, ele mandou o Neto pedir desculpa, aí ele disse que não queria me ofender, disse que foi só uma comparação. Eu disse 'não Edilson, isso não é uma comparação não, pô, você disse que Mbappé não tinha inteligência igual à do Mirandinha'. Segue a tua vida que eu sigo a minha. Eu tinha você como irmão, só que, por favor, não toca mais no meu nome assim desse jeito, não. Se é para falar mal deixa que os outros falam, eu pensei que tu era o meu amigo, mas parou por aí, eu não quero mais papo, já foi, acabou", disse Mirandinha.

Na última terça-feira, o apresentador Neto tentou fazer com que Edílson se desculpasse com Mirandinha. No entanto, o pedido não aconteceu.