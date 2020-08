Messi faz exigência e quer Guardiola no Manchester City além de 2021, diz rádio

Rio - Lionel Messi pode ter solicitado aos dirigentes do Manchester City a garantia de que Pep Guardiola será treinador do clube além de 2021, de acordo com a “RAC1”. As negociações entre o pai do jogador e o clube inglês, com o dirigente Ferran Soriano à frente, já estão em curso. Dessa forma, entende-se que o argentino não tem vontade de trabalhar com outro treinador que não seja o espanhol.



O contrato de Guardiola termina em junho de 2021, mas pouco se fala na Inglaterra sobre uma renovação neste momento. Esta será a primeira vez que o comandante ficará cinco anos em um único clube e seu vínculo pode ser estendido para que trabalhe com o melhor jogador do mundo por mais um período.

As informações indicam que Messi pode assinar um contrato por três temporadas com o Manchester City, o que faria com que Guardiola tivesse que permanecer no clube até 2023. Os dois personagens já conversaram por telefone na última semana para tratar sobre a possibilidade de mudança do argentino para o futebol inglês.