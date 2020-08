Time da NBA não entra em quadra em protesto contra mais um caso de racismo na polícia dos EUA

Rio - Os jogadores do Milwaukee Bucks tomaram uma decisão histórica nesta quarta-feira. Em protesto contra mais um caso de racismo por parte da polícia dos EUA , os atletas decidiram não entrar em quadra para enfrentar o Orlando Magic, naquele que seria o jogo 5 do playoff da NBA.

Os jogadores do Orlano, que jogariam em casa, chegariam a entrar em quadra para a partida, mas se retiraram após perceberem que os Bucks não jogariam. A NBA, até o momento, não comentou o assunto.

O caso que levou os jogadores a tomarem essa decisão foi o do americano Jacob Blake, que levo sete tiros pelas costas da polícia de Kenosha, no estado do Winsconsin, no último final de semana. Ele está internado e, de acordo com a família, ficou paraplégico.