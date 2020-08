Anthony Smith e Aleksandar Rakic se enfrentam nesta sábado com objetivo de se aproximar do cinturão do UFC

Rio - Anthony Smith e Aleksandar Rakic farão a luta principal do UFC deste sábado, em Las Vegas. Os dois se enfrentarão em busca de um passo importante para a disputa do cinturão dos meio-pesados, que está sem dono desde que Jon Jones decidiu subir de categoria.

Além da luta principal, o destaque também fica por conta da brasileira Polyana Viana, que enfrentará Emily Whitmire. Com três derrotas em sequência, a paraense precisa vencer para acabar com a má fase.

O evento terá transmissão do canal Combate, a partir das 19 horas. Bernardo Edler e Ana Hissa comandam a transmissão do card preliminar. No principal, a narração é de André Azevedo e os comentários, de Flávio Canto. “Teremos um grande evento, com uma mistura interessante de veteranos e novos nomes do UFC. Além da luta principal, o destaque é o combate do ex-campeão Robbie Lawler e a participação da brasileira Polyana Viana”, analisa André Azevedo. O SporTV2 e o Combate.com também exibem as duas primeiras lutas da noite.



UFC Smith x Rakic

CARD PRELIMINAR (19h, horário de Brasília):

Peso-meio-médio: Sean Brady x Christian Aguilera

Peso-palha: Polyana Viana x Emily Whitmire

Peso-pena: Alex Caceres x Giga Chikadze

Peso-médio: Alessio di Chirico x Zak Cummings

Peso-palha: Mallory Martin x Hannah Cifers

Peso-médio: Maki Pitolo x Impa Kasanganay

CARD PRINCIPAL (22h, horário de Brasília):

Peso-meio-pesado: Magomed Ankalaev x Ion Cutelaba

Peso-pena: Ricardo Lamas x Bill Algeo

Peso-palha: Alexa Grasso x Ji Yeon Kim

Peso-meio-médio: Robbie Lawler x Neil Magny

Peso-meio-pesado: Anthony Smith x Aleksandar Rakic

Comunicação Globo

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2020

Mais informações www.redeglobo.com.br