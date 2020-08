Neto ironiza afastamento de Witzel: 'No Rio, o governador passa a tornozeleira, quando vai passar a faixa'

Rio - O ex-jogador e apresentador da Band, Neto, costuma em alguns momentos polemizar sobre assuntos de fora do futebol. Ao abordar o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o ídolo do Corinthians ironizou o histórico recente do estado brasileiro.

Lá no Rio de Janeiro, quando o governador vai passar a faixa para o outro, não passa, passa a tornozeleira. (...) As faixas de governador do Rio de Janeiro estão cheias de naftalina. As tornozeleiras, todas novas", dispatou Neto durante o "Os Donos da Bola" de hoje.

O STJ determinou nesta sexta-feira o afastamento imediato de Witzel do cargo devido a suspeitas de fraude em compras na área da saúde durante a pandemia do coronavírus. A decisão do ministro Benedito Gonçalves tem validade inicial de 180 dias. Witzel também foi denunciado pela PGR (Procuradoria-geral da República).

Recentemente, o Rio de Janeiro teve cinco ex-governadores presos. Moreira Franca, Anthony Garotinho, Rosinha Garotinho e Luiz Fernando Pezão estão em liberdade. Sérgio Cabral cumpre pena e já recebeu mais de 294 anos, se somadas todas as condenações.