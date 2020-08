Site do Cruzeiro é hackeado e anuncia contratação de Lionel Messi

Belo Horizonte - Lionel Messi já tem novo clube para a sequência de 2020. Pelo menos é o que indicou o site do Cruzeiro há algumas horas atrás. Através do portal oficial do clube, a Raposa anunciou a chegada do craque argentino, no entanto, logo retirou a publicação do ar. Minutos depois, o clube divulgou nota oficial afirmando que o site havia sido invadido e que a notícia não era verdadeira.



De acordo com a nota falsa, Messi chegaria sem custos e assinaria por duas temporadas. O conteúdo ainda diz que Cristiano Ronaldo, craque da Juventus, também está no radar do Cruzeiro, em uma negociação que estaria orçada em R$ 900 milhões. A publicação foi ao ar às 17h e teve "assinatura" de Adilson Batista, ex-técnico do clube. A nota também continha uma falsa declaração de Lionel Messi.



Insatisfeito no Barcelona, principalmente após a vexatória goleada de 8 a 2 para o Bayern de Munique, Messi comunicou ao presidente do clube que gostaria de deixar a equipe. Vários perfis de clubes brasileiros brincaram com a situação e "convidaram" Messi a jogar por aqui. Mais cedo, Ariel Cabral, meia argentino do Cruzeiro fez um post nas redes sociais, dizendo que a camisa da Celeste cairia bem em Messi.

Nota oficial do Cruzeiro após o episódio:

"O Cruzeiro Esporte Clube informa que o site oficial www.cruzeiro.com.br sofreu uma breve invasão em seu publicador de notícias no final da tarde desta sexta-feira, 28 de agosto. O ataque, no entanto, foi rapidamente controlado e a postagem foi apagada pelo sistema de segurança. O Clube informa que nenhum tipo de informação ou dados foram comprometidos ou vazados e reforça que a origem da invasão está sendo investigada"