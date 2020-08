Alvinegro perde invencibilidade

Foi bom enquanto durou, mas acabou a invencibilidade do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Em sua quinta partida, o Alvinegro perdeu por 2 a 0 para o líder Internacional, no Nilton Santos, e deu adeus à sequência de dez jogos oficiais sem derrota. Thiago Galhardo e Boschilia marcaram os gols do Colorado.

Mais uma vez muito modificado, o Glorioso entrou em campo desatento e sofreu o primeiro gol logo aos cinco minutos, com Thiago Galhardo, de cabeça. Aos 27, num cochilo da defesa, Galhardo roubou a bola entre cinco adversários e serviu Boschilia, que aumentou a vantagem.

O duelo também ficou marcado por mais uma polêmica com o árbitro de vídeo, responsável pela anulação de dois gols do time de Paulo Autuori. Primeiro, flagrou impedimento de Rhuan em lance que terminou em gol de Babi. Depois, chamou o árbitro para rever uma falta duvidosa quando Bruno Nazário tinha balançado a rede.

Irritado com as interferências, o goleiro Gatito Fernández derrubou o monitor do VAR ao sair de campo. A atitude pode render uma punição severa ao paraguaio.