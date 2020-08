A então sonhada semana livre para trabalhar que Domènec Torrent tanto pedia no comando do Flamengo chegou ao fim. O treinador catalão aproveitou as oito atividades que comandou no Ninho do Urubu para focar na preparação física, algo que ele mesmo criticara após as primeiras partidas. Inclusive, a folga fez com que o departamento médico conseguisse recuperar Gabigol e Rodrigo Caio a tempo. Ambos tiveram lesão muscular, mas estão à disposição para pegar o Santos, hoje, às 16h, na Vila Belmiro.

Mas a semana livre não tirou a pressão. Após dois empates seguidos e exibições muito aquém do que o Flamengo já mostrou, Dome já encara a desconfiança. Há uma ala da diretoria, contra a chegada do catalão, garantindo que, se vier mais um tropeço, o movimento nos bastidores para que a demissão aconteça será intensificado. O discurso oficial é de respaldo ao técnico.