Com direito ao primeiro gol de Fred em sua volta ao Fluminense — Dodi abriu o placar logo aos dois minutos —, o Tricolor levou a melhor por 2 a 1 sobre o Vasco no clássico de ontem, no Maracanã, pelo Brasileirão. Talles Magno descontou, mas não impediu a primeira derrota do time cruzmaltino com Ramon Menezes. Antes de voltarem a campo na quarta-feira, as duas equipes conhecerão seus confrontos na quarta fase da Copa do Brasil, em sorteio na terça, na sede da CBF.

O Fluminense abriu o placar aos dois minutos, com um golaço de Dodi. Após boa jogada de Marcos Paulo, a zaga do Vasco cortou e Egídio ajeitou para Dodi acertar lindo chute da entrada da área, sem chances para Fernando Miguel.

O jogo seguiu movimentado e o Tricolor voltou a ter outra boa chance aos 10, quando Nenê recebeu pela esquerda e cruzou. Evanilson pegou o rebote depois que Marcos Paulo foi travado e rolou para Nenê, que mandou para fora.

O Vasco, então, conseguiu se organizar melhor e equilibrar a partida. Mas o Fluminense esteve perto de ampliar, aos 32, quando Egídio cruzou da esquerda, Fernando Miguel saiu mal do gol e Evanilson completou. Mas o goleiro vascaíno defendeu com o pé.

Já nos acréscimos, o Vasco levou perigo numa cabeçada de Ricardo, que passou por cima do gol.

Ramon Menezes já voltou do intervalo com uma alteração, colocando Juninho no lugar de Parede. A partida ficou sem muitas chances claras de gol e as emoções foram reservadas para o fim. Fred, que havia entrado no lugar de Evanilson, marcou pela primeira vez desde a sua volta ao Fluminense, aos 35. Num contra-ataque, Wellington Silva tocou para Ganso, que ajeitou para Fred chutar forte da entrada da área. Coube ao jovem Talles Magno diminuir para o Vasco, aos 40. No lance, Bruno César tabelou com Benítez e bateu colocado. Marcos Felipe espalmou e Talles Magno completou para o gol. No fim, o garoto do Vasco levou o vermelho.