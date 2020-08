Messi não comparece ao CT do Barcelona para realizar testes de Covid-19

Espanha - Lionel Messi não compareceu ao Centro de Treinamento do Barcelona na manhã deste domingo para a realização dos testes PCR de diagnóstico da Covid-19. A "RAC1" havia dado essa informação no último sábado e ela foi confirmada com a ausência do argentino. Com isso, a participação do camisa 10 no treino desta segunda-feira fica comprometida.

LEIA MAIS: Confira mais informações do mundo do Esporte



A "TyC Sports", emissora argentina, tinha dito na última semana que Messi iria participar da pré-temporada do técnico Ronald Koeman para não entrar em mais conflitos com o clube. No entanto, a postura do atacante mudou e o melhor jogador do mundo busca uma saída forçada da equipe nesta temporada.



Apesar de Messi não ter aparecido, jogadores com quem o treinador holandês já disse não contar para o elenco compareceram aos exames, inclusive Luis Suárez. É mais um capítulo da novela entre jogador e clube que pode acabar na justiça, uma vez que as partes não devem entrar em consenso. A "TyC Sports", emissora argentina, tinha dito na última semana que Messi iria participar da pré-temporada do técnico Ronald Koeman para não entrar em mais conflitos com o clube. No entanto, a postura do atacante mudou e o melhor jogador do mundo busca uma saída forçada da equipe nesta temporada.Apesar de Messi não ter aparecido, jogadores com quem o treinador holandês já disse não contar para o elenco compareceram aos exames, inclusive Luis Suárez. É mais um capítulo da novela entre jogador e clube que pode acabar na justiça, uma vez que as partes não devem entrar em consenso.