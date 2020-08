La Liga defende Barcelona e afirma que o contrato de Messi ainda é válido

Espanha - A La Liga divulgou neste domingo (30) um comunicado dizendo que o contrato de Lionel Messi com o Barcelona ainda era válido, dias após seu anúncio chocante de que deseja deixar o clube. Ele deveria ter comparecido a um exame médico de pré-temporada neste domingo.

O órgão regulador disse que a única maneira de o atacante argentino ser liberado do contrato seria acionar uma cláusula de liberação de 700 milhões de euros (833 milhões de dólares).“Em conformidade com a regra aplicável, a La Liga não aprovará um pedido de cancelamento de registro como jogador na federação espanhola de futebol, a menos que o valor da cláusula de rescisão tenha sido pago”, disse a La Liga em um comunicado.Uma fonte do clube confirmou que Messi não compareceu ao compromisso com o Barcelona. Imagens da Reuters mostraram jogadores chegando para testes de coronavírus na manhã deste domingo e Messi não apareceu. Ele deveria estar no campo de treinamento do Barcelona às 10h15, horário local.O craque de 33 anos informou ao seu clube na terça-feira que gostaria de sair imediatamente, mergulhando o Barça em nova turbulência menos de duas semanas após a humilhante derrota por 8-2 na Liga dos Campeões para o Bayern de Munique.Os advogados de Messi pretendem invocar uma cláusula do seu contrato de quatro anos, assinado em 2017, que teria permitido ao atacante deixar o clube gratuitamente se o tivesse pedido até 10 de junho.Eles argumentarão que essa data - nominalmente o final da temporada - agora é irrelevante após os atrasos do coronavírus que levaram à extensão da temporada e à equipe jogando em agosto.