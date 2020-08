Mauro Cezar afirma que derrota para o Fluminense estabeleceu 'nova realidade' para o Vasco

Rio - A vitória do Fluminense por 2 a 1 no clássico quebrou a invencibilidade do Vasco. De acordo com o comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, o resultado negativo mostrou uma nova realidade para a equipe comandada por Ramon Menezes.

"O gol de Dodi aos dois minutos de partida colocou o Fluminense em vantagem e estabeleceu uma nova realidade para o "Ramonismo", como a própria torcida vem se referindo à fase do time, sob o comando do novo técnico Ramon Menezes", afirmou.

O Fluminense derrotou o Vasco por 2 a 1 no Maracanã e chegou aos 10 pontos, mesma pontuação do Cruzmaltino. A equipe comandada por Ramon está na frente na tabela, porque tem um jogo a menos.