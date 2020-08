Treinador do Chelsea se mostra satisfeito com aquisição de Thiago Silva

Rio - O técnico do Chelsea, Frank Lampard, ficou satisfeito com a aquisição do zagueiro Thiago Silva para o plantel do clube. Em declarações ao site oficial do clube, o inglês esbanjou admiração pelo brasileiro, citou as qualidades do defensor e ressaltou a liderança do ex-capitão do Paris Saint-Germain e Seleção Brasileira.

O treinador dos Blues estava buscando reforços para o setor defensivo que falhou em diversas ocasiões na última temporada. Além de Thiago Silva, o clube contratou Malang Sarr, do Nice, mas que pode ser emprestado. O brasileiro é o grande reforço da defesa e irá buscar fazer seus primeiros jogos no futebol inglês a partir de setembro. "Nós temos um plantel relativamente jovem, nós vimos no último ano. Houve jogos em que eu estava pedindo mais voz e um pouco mais de liderança e ele trouxe isso naturalmente de imediato".O treinador dos Blues estava buscando reforços para o setor defensivo que falhou em diversas ocasiões na última temporada. Além de Thiago Silva, o clube contratou Malang Sarr, do Nice, mas que pode ser emprestado. O brasileiro é o grande reforço da defesa e irá buscar fazer seus primeiros jogos no futebol inglês a partir de setembro.