Galvão faz pedido, e Globo deve escalá-lo para mais participações como comentarista

Rio - Trabalhando em home office desde o início da pandemia do coronavírus por ser do grupo de risco, Galvão Bueno deve aparecer mais nos programas do Grupo Globo ao longo das próximas semanas. Segundo o "UOL", o narrador tem sentido falta da rotina na TV e pediu à emissora para ser escalado para mais participações como comentarista.

Na última semana, Galvão já pôde ser visto entre os debatedores do "Seleção SporTV". O narrador não participava da atração há algum tempo e vinha se dedicando apenas a comentários no "Bem, Amigos!", às segundas-feiras.

No entanto, no que diz respeito às narrações, Galvão continuará afastado por tempo indeterminado. Ele só deve voltar a fazer transmissões dos estúdios da Globo após a vacina contra a Covid-19.