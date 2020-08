Vídeo! Milton Neves faz desabafo emocionante sobre morte da esposa: 'Fui a nocaute'

Rio - O apresentador Milton Neves não conteve a emoção em sua participação no programa “O Pulo do Gato”, da rádio Bandeirantes, na manhã desta segunda-feira. Ao falar sobre sua esposa, Lenice, que faleceu no último domingo vítima de câncer, o apresentador foi às lágrimas.

“Ontem de madrugada fui a nocaute. Morreu minha única namorada, minha única noiva, minha única esposa de 1968 até agora em 2020. Lenice Chame Magnoni Neves, fomos estreantes na arte da sorte, uma coincidência de um relacionamento muito raro, considerando 52 anos a fio”, disse Milton.

“Ela, que sempre foi discreta, muito discreta, anônima, teve o nome divulgado em todo Brasil, e jamais vou esquecer isso (…) ela, que nunca jogou nada teve o nome inteirinho estampado [no telão], um minuto de silêncio lá no Morumbi, como esquecer disso? Esse é o maior troféu que alguém já me deu na vida”, completou.