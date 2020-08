Puma deve entrar forte na briga para ser nova patrocinadora de Neymar

Rio - Após romper o contrato com a Nike, o atacante Neymar tem sido cobiçado por grandes empresas do mundo esportivo. Segundo o jornal "Marca", a Puma promete entrar forte na briga para ser a nova patrocinadora do craque brasileiro.

No entanto, para assinar com Neymar, a Puma terá que fazer um grande esforço financeiro. O atacante possuía com a Nike um contrato avaliado em 40 milhões de euros (R$ 261 milhões).

Atualmente, entre os principais jogadores patrocinados pela empresa, estão Luis Suárez, Oblak, Aguero e Marco Reus