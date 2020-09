Rio - O atacante Luis Suárez está na lista de possíveis reforços do Benfica de Jorge Jesus para esta temporada, de acordo com o jornal "A Bola". O goleador não é o uruguaio do Barcelona, mas sim o colombiano de 22 anos que pertence ao Watford, mas que jogou pelo Zaragoza no último ano e marcou 19 gols em 39 partidas.

No entanto, a opção de Suárez é apenas uma alternativa caso o clube não consiga o acerto com Mariano Dìaz, do Real Madrid. Apesar dos clubes já terem acertado o negócio, o espanhol não está de acordo com a oferta salarial da equipe portuguesa e a operação está parada neste momento.Após se frustrar com Cavani e com risco de perder Mariano Díaz, os Encarnados encaminham o acerto com Darwin Núñez, do Almería. Enquanto isso, o técnico Jorge Jesus cobra do presidente Luís Filipe Vieira os reforços prometidos quando foi contratado para voltar a treinar a agremiação da Luz.