Rio - Fluminense e Vasco reforçaram a lateral-esquerda recentemente. O Tricolor anunciou a contratação de Danilo Barcelos, enquanto o Cruzmaltino repatriou Neto Borges. No entanto, de acordo com o portal 'Esporte Interativo', a dupla esteve de olho em outro jogador. Segundo o veículo, as equipes sondaram Júnior Tavares, ex-São Paulo e Grêmio.



Após a passagem por empréstimo no Portimonense, Júnior Tavares retornou ao clube paulista, mas não deve ser aproveitado por Fernando Diniz. Além de Vasco e Fluminense, o Sport também se interessou pela contratação do jogador. Contudo, apesar das sondagens, nenhum dos três clubes apresentou proposta oficial pelo atleta de 24 anos.