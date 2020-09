Edmundo relembra encontro com Messi: 'Pediu para me conhecer'

Rio - Em participação no 'BB Debate', da ESPN', nesta terça-feira, Edmundo contou de um fato curioso vivido com Messi em 2008, durante um amistoso do times de amigos do argentino, contra o time de amigos de Ronaldinho Gaúcho. O comentarista relembrou que Messi pediu para conhecê-lo.



"Em 2008 eu jogava ainda, e Messi tava começando, jogando com Ronaldinho Gaúcho. Ai eles fizeram um jogo na Venezuela: Amigos do Ronaldinho x Amigos do Messi. E eu fui como amigo do Ronaldinho. Ai o Ronaldo abriu a porta do vestiário e disse: 'O Messi quer te conhecer'. Eu fiquei bem lisonjeado com isso. Na ocasião ele tava começando, mas depois ele se tornou o maior jogador da história do futebol. É uma história bacana, vivida com ele e por isso eu torço para que ele resolva (a situação com o Barcelona)", afirmou.



Questionado pelo apresentador Bruno Vicari, Edmundo deu mais detalhes sobre a conversa que teve com Messi.

"(Ele falou) 'Ah, muito prazer, gosto muito do seu futebol, te acompanhei'. Como eu tenho 49 anos, quando eu tava no meu auge ele era criança e toda criança é apaixonada por futebol. E com o futebol globalizado você consegue ver todo mundo e tem suas predileções. Ele gostava do meu futebol e quis me conhecer. Tinha outras tantas estrelas da argentina e do Brasil, mas ele quis me conhecer pessoalmente. Saiu do vestiário dos argentinos e pediu para me conhecer no vestiário dos brasileiro. Então isso foi bem legal", completou.