Rio - Jorge Messi, pai e agente do craque do Barcelona, aterrissou na Catalunha nesta manhã para se reunir com o presidente do clube catalão, Josep Maria Bartomeu. Perguntado por um repórter sobre a permanência do argentino na equipe, o representante disse que seria difícil, mas também afirmou não ter entrado em contato com Pep Guardiola.



Na reunião entre o pai do camisa 10 e o mandatário do clube, é possível que o Barcelona tente fazer uma proposta de renovação contratual até 2023, depois da Copa do Mundo do Catar. Pelo lado do argentino, a busca é por uma saída amistosa, sem desgaste para ambas as partes e sem a necessidade do caso parar nos tribunais.

Lionel Messi quer sair sem custos do clube e se apega em uma cláusula de rescisão de contrato sem pagamento de multa prevista para o fim da última temporada, mas datada até o dia 10 de junho. O camisa 10 argumenta que devido a pandemia da Covid-19 e a prorrogação da campanha, o prazo também deve ser prorrogado.



Enquanto isso, o Barcelona aguarda o pagamento de 700 milhões de euros (mais de R$ 4 bilhões) pelo jogador. No entanto, esse valor não será pago por mais que Manchester City, Paris Saint-Germain e Inter de Milão sejam interessados, mas eles estão atentos para não se atrapalharem com a questão do Fair Play FInanceiro da Uefa.