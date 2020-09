Rio - O atacante Leandro Kivel viveu uma noite especial, nesta última terça-feira. O jogador do Confiança, que estava afastado do futebol por um ano e seis meses, fez o gol decisivo do triunfo por 1 a 0 contra o Vitória (BA) pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O que tornou a noite de Kivel ainda mais emocionante, foi o fato de ter sido entrevistado por sua esposa, a jornalista Tâmara Oliveira.

Na saída do campo para o vestiário, o atacante se emocionou ao falar sobre o clube e ofereceu o gol à esposa, que manteve o profissionalismo.

"Eu peço desculpas, por que é difícil falar. Esse clube aqui é sentimento, esse clube aqui foi o que me colocou no cenário. Agradecer aos torcedores, que me mandaram inúmeras mensagens. E a você. Você sabe que é minha esposa, para quem não sabe. Você chorou e vibrou junto comigo", afirmou Kível.

Tâmara é a repórter que cobre o Confiança pela TV Sergipe, afiliada a Rede Globo, em Aracaju e é ela quem apresenta o "Globo Esporte" da região.

