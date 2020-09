Torcedor do Flamengo, Jorge Ben Jor lança música em homenagem ao Corinthians

Rio - "Pois o guerreiro da Capadócia desceu no parque para abençoar. Qual é o nome do parque? Parque São Jorge". Esse é o refrão da mais nova música composta por Jorge Ben Jor e pelo rapper Rappin Hood em homenagem ao Corinthians. A canção foi lançada nesta terça-feira, dia em que o clube alvinegro completa 110 anos de fundação.

A música chama-se "O guerreiro da Capadócia" e faz alusão a São Jorge, santo padroeiro do Corinthians. No entanto, a parceria entre o flamenguista Jorge Ben Jor e o corintiano Rappin Hood não se resume apenas a mística em torno do santo, como vista no trecho em que o rapper diz que "orou na capela e pediu proteção e a vitória do seu time de coração", mas também história centenária do Corinthians."Da zona leste de SP que vem os guerreiros, pilar fundamental no futebol brasileiro. Buscando as vitórias, são tantas as glórias, com a camisa alvinegra vão fazendo história. O gol de Basílio, drible de Rivelino, o chute de Neto, as faltas de Marcelinho", canta Rappin Hood. A música pode ser escutada em plataformas de streaming.O lançamento da música acontece também no dia em que o Corinthians anunciou oficialmente a Hypera Pharma como proprietária do naming rights da Arena Corinthians, em São Paulo, pelos próximos 20 anos. A partir desta terça-feira a casa alvinegra será chamada de Neo Química Arena, em referência à marca Neo Química, pertencente ao conglomerado farmacêutico.