O Goiás pode perder um dos seus principais jogadores do elenco nos próximos dias. O zagueiro Rafael Vaz recebeu uma proposta do Al-Khor, do Catar, e tem chances de se despedir do clube em breve.



O valor da oferta do Al-Khor não foi revelado à reportagem, mas o jornal O Dia apurou que Rafael Vaz ficou balançado com os números apresentados pela equipe e irá conversar com a diretoria do Goiás. Por outro lado, o que foi ofertado ao Esmeraldino foi considerado baixo pelos dirigentes, que não estão propensos a aceitar a saída do zagueiro.

Um dirigente do Goiás, em contato com a reportagem, pediu para não ser identificado, mas confirmou a proposta.

"Recebemos, sim, a proposta. Os valores foram baixos para gente (Goiás). A nossa ideia é que ele fique", disse o dirigente.



Rafael Vaz tem 31 anos (completa 32 no próximo dia 17) e está no Goiás desde o ano passado. Atualmente, é o capitão da equipe e visto como peça fundamental para a disputa da temporada. O seu atual vínculo com o clube chega ao fim em dezembro.