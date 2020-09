Caio Ribeiro participa de programa no SporTV: 'Livre da Covid-19'

Rio - Caio Ribeiro está de volta. Afastado desde junho após testar positivo para novo coronavírus, o comentarista voltou a participar de um programa do SporTV por gravação de vídeo. O ex-jogador deu dicas para a 7ª rodada do Brasileirão para o Cartola FC no 'Tá Na Área', do canal campeão.

"Fala galera do Cartola! Tô de volta! Livre da covid! Imunidade, tudo ok. Morrendo de saudade de vocês", afirmou o ex-jogador.



O retorno de Caio Ribeiro demorou mais que o esperado em virtude de uma mudança no protocolo de segurança da Globo após a morte do apresentador Rodrigo Rodrigues. A emissora tem adotado medidas mais cautelosas e só autoriza que um profissional entre no ar quando o exame PCR dê negativo.