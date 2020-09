Primeira reunião entre pai de Messi e Barcelona termina sem acordo

O pai do craque argentino Lionel Messi, Jorge Messi, que chegou nesta quarta-feira a Barcelona, e Josep Maria Bartomeu, presidente do clube, reuniram-se esta tarde nas instalações do clube para discutir o futuro do atacante, porém, não houve acordo.



Em um encontro que durou menos de duas horas, o Barça reafirmou que não negocia a saída do 10, como já havia afirmado publicamente, e a posição do jogador continua a mesma, a de deixar o clube.

O tão esperado encontro contou também com a presença de Javier Bordas, dirigente do clube, e Rodrigo Messi, irmão e também conselheiro do craque. Informações dão conta que não houve tensão na reunião e novas conversas não está descartadas. Bartomeu segue se apegando ao fato de que a cláusula de rescisão expirou em 10 de junho, portanto o jogador não está livre e deve retornar aos treinos. Afirmou ainda que, em hipótese alguma, deixará o jogador partir, já que ele é o pilar do projeto e tem um contrato.

O pai do jogador, por sua vez, já havia avisado em sua chegada que considerava "muito difícil" o filho continuar, dando a entender que Messi não abre mão de deixar o Barcelona.