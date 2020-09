'Meu filho não vai ficar', diz pai de Messi após primeira reunião com o Barcelona

Barcelona, Espanha - A passagem de Lionel Messi pelo Barcelona está próxima do fim. Nesta quarta-feira, ocorreu a primeira conversa entre o pai e empresário do jogador, Jorge Messi, com o presidente do clube catalão, Josep Maria Bartomeu. De acordo com o portal 'Tyc Sports', o pai do atleta teria dito ao mandatário: 'Meu filho não vai ficar aqui'.



Contudo, segundo com o jornal espanhol Marca, Bartomeu rebateu afirmando que não facilitaria a saída do craque argentino. A multa entre clube e jogador gira em 700 milhões de euros (quase R$ 4,5 bilhões). Javier Bodas, diretor do Barcelona, e Rodrigo Messi, irmão do jogador, também participaram do encontro, que durou cerca de duas horas.



Messi quer deixar o clube pela falta de um projeto esportivo vencedor e os recentes fracassos da equipe nas principais competições que disputa, como a La Liga e Champions League. O staff do jogador alega que, por estar no último ano de contrato, pode deixar o clube sem custos. Em contrapartida, o Barça diz que a cláusula expirou no dia 10 de junho.