Ao lado do filho, Neymar posta pela primeira vez após coronavírus: 'Estamos todos bem'

Rio - O atacante Neymar se manifestou pela primeira vez após contrair a Covid-19 . Em rápida postagem nas redes sociais, ao lado do filho Davi Lucca, que também está infectado, o craque brasileiro agradeceu o apoio que tem recebido.

“Obrigado pelas mensagens. Estamos todos bem”, escreveu o camisa 10 do Paris Saint-Germain e da Seleção.

Neymar testou positivo para a Covid após uma viagem com a família para Ibiza. Além do atacante, Di Maria e Paredes completam o trio de jogadores do PSG contaminados.