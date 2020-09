Acusado de afogamento e agressão, jogador da NBA é impedido de ver filho até outubro

Rio - Trevor Ariza, ala do Portland Trail Blazers, está impedido judicialmente de se aproximar do filho de 12 anos até outubro por agressão à criança. O atleta da NBA é acusado pela ex-mulher de agressão e tentativa de afogamento, segundo informações do jornal "Mundo Desportivo".

De acordo com a agência Associeted Press, Ariza disse em juízo que não passa de mentiras contadas pela ex-mulher, para impedir de ver o filho.

Vale lembrar que o atleta não viajou para Orlando com o Portland para ficar mais tempo com o filho. Eu escolhi minha família, meu trabalho é ser pai antes de qualquer coisa", justificou ele à ESPN americana antes do início da temporada.

Fotos de hematomas no ombro da criança foram entregues ao júri. Além disso, a criança afirma ter medo de reencontrar o pai. Sendo assim, a Justiça determinou que o jogador só poderá ter contato com a criança assim que as investigações forem concluídas.