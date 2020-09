Turner recua em briga com Globo; confira tabela detalhada até 15ª rodada

Rio - A CBF divulgou a tabela detalhada de transmissão do Brasileirão nesta quinta-feira entre as rodadas 11 e 15. Surpreendo muitas pessoas, a Turner deixou de escolher jogos que envolviam times da Globo na TV por assinatura, diferentemente do que ocorreu nas primeiras rodadas, recuando totalmente na briga com o Grupo Globo por entendimentos inicialmente diferentes da Medida Provisória 984/20 - do Mandante

Após derrotas recentes na esfera judicial nos pedidos para transmitir jogos com base na MP, que indica que o clube mandante do jogo passa a ter direito exclusivo de vender a exibição das imagens da partida para uma emissora de televisão ou outra plataforma de mídia, a Turner, nesse momento, desistiu de confrontar a emissora rival.



Além disso, o Athletico foi escalado para o seu primeiro jogo para televisão aberta escalado pela Globo, em um momento em que o Furacão e a TV vivem um período de confusão também por discordância na interpretação da validade da polêmica MP.

Veja os jogos de TV aberta:

11ª rodada

Corinthians x Bahia

Grêmio x Palmeiras

Coritiba x Vasco

12ª rodada

Sport x Corinthians

Palmeiras x Flamengo

13ª rodada

Flamengo x Athletico

Coritiba x São Paulo

14ª rodada

Botafogo x Palmeiras

Fortaleza x Athletico-PR

15ª rodada

Fluminense x Bahia

Santos x Grêmio

Jogos do Sportv

11ª rodada

Sport x Fluminense

12ª rodada

Atlético-MG x Grêmio

13ª rodada

Atlético-MG x Vasco

14ª rodada

Flamengo x Sport

15ª rodada

Sport x Botafogo

Jogos da Turner

11ª rodada

Fortaleza x Internacional

12ª rodada

Athletico x Bahia

Santos x Fortaleza

13ª rodada

sem transmissão

14ª rodada

Athletico x Ceará

15ª rodada

Internacional x Athletico