Jogador do Santos rebate narrador da Globo e nega provocação no jogo contra o Vasco

Rio - O atacante Marinho usou sua conta no Instagram para esclarecer uma dúvida de jornalistas e torcedores durante a partida do Santos, time do artilheiro, contra o Vasco, pelo Brasileirão , nesta quarta-feira. Em seus Stories, Marinho desmentiu o narrador Luis Roberto, da "Globo", e afirmou que, diferente do que pensavam, ele foi à beira do campo brincar com um fotógrafo.

A cena mostra Marinho indo em direção ao VAR à beira do campo e fazendo gestos. Nas redes sociais, os torcedores identificaram que o atacante estaria se manifestando contra os árbitros da partida - que utilizaram o sistema de vídeo em lances decisivos, porém, que marcou pela demora na decisão. Na transmissão da "Globo", Luis Roberto diz que o atleta deseja virar meme ao "tirar onda" com a arbitragem.

Compartilhando a cena mostrada pelas câmeras da emissora, Marinho comentou que os profissionais da imprensa evitem especulações deste tipo e desmentiu qualquer polêmico que possa prejudicar ele em campo. O duelo, que terminou em 2 a 2, ainda ficou na memória dos santistas pelo golaço de falta do camisa 11.



"Só passando para deixar bem claro, não fiz nada para provocar o VAR! Apenas avisei ao nosso fotógrafo que o Lucas Veríssimo faria o gol após eu bater o escanteio. Então, não quero polêmicas sobre algo que possa me prejudicar em campo", escreveu o atleta no Instagram, afirmando que conversou com o fotógrafo alvinegro Ivan Storti.



"Toda hora querem criar polêmica e eu e o clube somos os mais prejudicados. Então fica a dica para quando forem supor algo", finalizou ele. Dentro de campo, o Santos de Cuca terminou no empate contra o Vasco. Na Vila Belmiro, o zagueiro Lucas Veríssimo também marcou para o Peixe. Fellipe Bastos e Germán Cano marcaram para o Cruz-Maltino.