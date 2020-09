Retorno da Liga dos Campeões e começo do Brasileiro fazem TNT e SporTV dispararem na audiência

Rio - O retorno do futebol gerou um aumento bastante significativo da audiência em emissoras de TV a cabo. De acordo com informações do portal "UOL", a TNT e o SporTV bombaram no Ibope no mês de agosto.

De acordo com o site, a TNT marcou média de 0,23 ponto de audiência no PNT em agosto, na média 24 horas de segunda a domingo na reta final da Liga dos Campeões. Entre os canais de TV por assinatura, o canal superstaion da Turner só perdeu na média para o Viva, que reprisa antigas atrações da Globo e foi beneficiado principalmente pela reta final da reprise da novela "O Clone" - fechando com 0,33.

O SporTV voltou a figurar com os seus três canais entre os dez canais pagos mais vistos do país, ao fechar em sétimo lugar com média de 0,18 ponto. O resultado se deve muito por causa de jogos do Campeonato Brasileiro da Série A no horário nobre e também da Série B.