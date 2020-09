Gestora do Maracanã planeja fazer nova reforma no gramado do estádio

Rio - O gramado do Maracanã pode passar por nova reforma. Conforme apurado pelo Estadão, os gestores responsáveis pelo estádio estão avaliando a realização de uma possível manutenção de rotina na grama do local. Isso, claro, com a permissão de Flamengo e Fluminense.



Até o final da temporada, não há tempo hábil para trocar a grama do estádio. Por isso, a data mais conveniente para que esse procedimento seja feito seria entre os dias 16 e 27 de setembro, intervalo de tempo em que o local não receberá jogos. Apesar dessa brecha na agenda existir, não há confirmação de que a reforma aconteça nesse período.





Até o dia 16 de setembro, estão previstos para serem disputados quatro jogos no Maracanã. São eles: Flamengo e Fortaleza, no dia 5, Fluminense e Flamengo, no dia 9, Fluminense e Corinthians, no dia 13, e Fluminense e Atlético-GO, no dia 16. Depois dessa sequência de jogos, o estádio volta a receber o Fluminense apenas no dia 28.



Serão 11 dias sem que a bola role no local. Flamengo e Goiás até se enfrentariam no dia 20, no entanto, a partida foi adiada para o dia 13 de outubro, mês em que o estádio será palco de jogos em todas as quartas-feiras e domingos.



Portanto, essa, de fato, é a única janela possível para que a manutenção seja realizada antes do encerramento da temporada. A última reforma ocorreu no início do ano, ainda em janeiro, e foi parcial. Apenas a área norte foi trocada. Dirigentes e jogadores têm reclamado das condições do gramado.