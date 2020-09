Ex-Flamengo e Fluminense, Henrique Dourado segue deixando sua marca na China

Honã, China - O centroavante Henrique Dourado segue implacável quando a bola está na marca da cal. No último domingo (30), o jogador de 30 anos marcou novamente, na partida entre sua equipe, o Henan Jianye, contra o Jiangsu Suning. Na China, Henrique Dourado fez dez partidas e marcou seis gols. Ao todo, são 145 gols na carreira, destes, 29 foram de pênaltis, os dois mais recentes, em território asiático.



Uma peculiaridade na cobrança contra o Jiangsu Suning é o fato de que pela primeira vez um goleiro defendeu um pênalti de Henrique Dourado. Porém, o arqueiro se adiantou muito e o árbitro mandou voltar o lance, ou seja, a história persiste: jamais um goleiro em jogo oficial defendeu pênalti de Henrique Dourado.



Além do excelente aproveitamento nas penalidades, a média do atleta é de um gol a cada 182 minutos em campo, contabilizados desde 2009. Artilheiro do Brasil em 2017, com as cores do Fluminense, quando somou 32 gols, Henrique Dourado demonstra estar bem adaptado ao futebol chinês. No entanto, com contrato perto do fim, o goleador aguarda os próximos passos para definir a sequência de sua carreira. Em campo, o próximo compromisso do Henan Jianye é diante do Guangzhou R&F, na terça-feira (08), às 7h (horário de Brasília).

Dourado teve a melhor temporada da carreira em 2017, quando defendeu o Fluminense no Brasileirão. Pelo Tricolor, jogou 75 partidas, com 34 gols e média de um gol a cada 168 minutos. Um ano depois, pelo Flamengo, entrou em campo em 46 jogos, com 15 gols anotados e uma média de um gol a cada de 199 minutos.