Conmebol avalia propostas como baixas e transmissão da Libertadores fica indefinida

Rio - A transmissão da Libertadores continua indefinida. Sem um acordo com as emissoras de TV, a Conmebol poderá tirar do próprio bolso a compensação financeira para cumprir o acordo. Isso, porque de acordo com o portal "UOL", nenhuma das ofertas recebidas pela entidade teriam sido no patamar anula esperado pela Conmebol.

De acordo com o site, as ofertas feitas não chegam ao patamar anual de 350 milhões de dólares (mais de R$ 1,8 bilhão) - garantia dada à confederação por IMG e Perform, agências responsáveis pela venda dos direitos de transmissão. A entidade se preocupa e tenta evitar esse prejuízo aos parceiros.

A definição da transmissão da Libertadores estava prevista para acontecer nesta semana, porém, o Grupo Globo, RedeTV!, Band, Disney, Facebook e YouTube fizeram propostas oficiais em valores abaixo do que vinha sendo fechado nos últimos anos.