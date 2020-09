Band está muito perto de anunciar compra do Campeonato Italiano

Rio - A Band está muito próximo de anunciar de forma oficial a obtenção dos direitos de transmissão do Campeonato Italiano temporada 2020/2021. Segundo informações do "Uol", a proposta da emissora feita para IMG, dona dos direitos da competição, foi aceita. No entanto, ainda faltam detalhes burocráticos antes que o anúncio seja feito.

O contrato será apenas de uma temporada e a emissora brasileira já estuda a grade para os horários dos jogos. A ideia é que as partidas na TV Aberta sejam transmitidas sábado a tarde, por volta das 15h.

O resto dos jogos serão transmitidos pela BandSports, canal de assinatura da emissora paulista.