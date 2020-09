Mesmo com permanência, Messi dispara contra o Barcelona: 'A gestão é um desastre'

Rio - Lionel Messi decidiu que cumprirá seu contrato com o Barcelona , mas não poupou críticas ao clube. Em entrevista ao site "Goal", o craque afirmou que a atual gestão da equipe espanhola é um "desastre".

“Queria um projeto vencedor e ganhar títulos com o clube para seguir aumentando a lenda do Barcelona em nível de títulos. E a verdade é que faz tempo que não há projeto nem nada, estão fazendo malabarismo e vão tapando buracos à medida que as coisas acontecem. Como eu disse antes, sempre pensei no bem estar da minha família e do clube. Não estava feliz e queria sair. Não me foi permitido de forma alguma e vou ficar no clube para não entrar em uma briga. A gestão do clube liderada por Bartomeu é um desastre", disse o camisa 10.

Messi tem contrato com o Barcelona até junho de 2021. Para tirá-lo do Camp Nou, algum clube teria que desembolsar cerca de 700 milhões de euros pela multa rescisória.