Ex-alvo de Botafogo e Vasco, Yaya Touré fica fora de jogo por oferecer garotas de programa a colegas

Rio - O ex-volante do Barcelona Yaya Touré, que esteve próximo de defender Botafogo e Vasco, se envolveu em uma polêmica neste fim de semana. O craque marfinense participaria de um jogo beneficente neste domingo, na Inglaterra, mas foi afastado da partida após oferecer levar 19 garotas de programa para o hotel onde sua equipe está concentrada. As informações são do "Tyc Sports".

Touré também enviou um vídeo íntimo no grupo de WhatsApp. A atitude gerou incômodo, já que o grupo também contava com a presença de jogadoras.

Mais tarde, em sua conta no Twitter, o jogador pediu desculpas pelas atitudes.

"Gostaria de pedir desculpas a todos os envolvidos no SoccerAid por uma piada inapropriada que lamento profundamente. Foi feita como uma piada, no entanto, não tive consideração com os outros participantes. Dito isso, eu apaguei a piada em poucos minutos e imediatamente pedi desculpas a todos dentro do grupo", afirmou.