Globo oferece 45 milhões de dólares por jogos da Libertadores, mas Conmebol quer mais

Rio - O Grupo Globo enviou uma proposta de US$ 45,5 milhões (R$ 241 milhões, na cotação atual) por ano à Conmebol para poder voltar a transmitir partidas da Libertadores. O valor, no entanto, não encheu os olhos dos diretores da entidade, que acreditam que a emissora pode pagar mais. A informação é do site "UOL".

Inicialmente, o desejo da Globo era reduzir seu antigo contrato pela metade, ou seja, pagar US$ 32,5 milhões (R$ 172 milhões, na cotação atual) pelas transmissões. No entanto, a Conmebol não aceitou uma redução tão drástica e o contrato foi rompido.

Porém, após a entidade abrir negociações com outras empresas, a Globo decidiu voltar ao páreo e fez uma nova oferta. O valor de US$ 45,5 milhões está cerca de 30% abaixo do antigo contrato entre as partes. A Conmebol analisa a oferta e ainda conversa com outras emissoras.