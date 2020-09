VILÕES SÃO OS OUTROS

Dirigentes, jogadores e torcedores estão indignados e disparando contra um inocente, o VAR. A tecnologia é bem-vinda, o problema é o ser humano despreparado, desatento e escravo de um almanaque de recomendações idiotas elaborado provavelmente num horário de banho de sol de algum manicômio europeu. Na Fifa se debate o assunto com ala importante reconhecendo a barbeiragem, lembrando o ex-presidente João Havelange que, enquanto ficou no poder, brecou as tentativas de ataque às simples e objetivas regras do futebol. Na CBF, o assunto é diariamente discutido e só não sei o que está faltando para a entidade que representa o país participante de todas as edições de Copas do Mundo, cinco vezes campeão, exigir reformulação imediata dessas recomendações que nada acrescentam e abrem as portas para manipulação de resultados, um fantasma que vem atormentando as autoridades sérias que defendem o esporte limpo.