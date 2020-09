Talles Magno reforça o Vasco na Colina

O Vasco terá um reforço de peso no primeiro dos três jogos que fará no Rio de Janeiro nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Com a volta de Talles Magno ao ataque, após cumprir suspensão contra o Santos, recebe o Atlhetico-PR, hoje, às 18h, em São Januário, com a meta de voltar a vencer para se manter no topo da tabela de classificação e ter mais tranquilidade para os confrontos diante de Atlético-GO, quinta-feira, na Colina, e Botafogo, domingo, no Nilton Santos.

Mas, se terá o reforço de seu jovem e promissor artilheiro, o técnico Ramon Menezes terá que lidar com sérios desfalques. Com seis jogadores infectados com Covid-19, ele ainda não terá o lateral Henrique, suspenso, e o xerifão Leandro Castan, que sente dores musculares e dará lugar a Marcelo Alves, que foi bem no empate (2 a 2) com o Santos, na Vila Belmiro, na rodada passada do Campeonato Brasileiro.

Para a vaga de Henrique, Neto Borges terá a primeira oportunidade na lateral, sua posição de origem. Juninho, machucado, segue fora, assim como os contaminados Parede, Lucão, Ricardo, Werley, Vinícius e Breno. Mesmo assim, a ordem na Colina é voltar a vencer no Brasileirão para manter o Ramonismo em alta na Colina.