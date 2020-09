Comentarista que diz ter sido demitido da Globo por relatar racismo vira pré-candidato a vice-prefeito

Porto Alegre - Envolvido em uma grande polêmica em agosto, Márcio Chagas, ex-comentarista de arbitragem da TV Globo, que trabalhava na RBS (afiliada da emissora no Rio Grande do Sul), confirmou por meio de sua conta no twitter que se lançará sua pré-candidatura a vice-prefeito de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.



Em postagem, ele comenta que a cidade gaúcha "pede coragem". "Depois de elaborar um programa a mais de 500 mãos, já coletamos mais de MIL ASSINATURAS ao manifesto de apoio a nossa pré-candidatura para Prefeitura da capital. Dia 12/Set às 18h, não perca lançamento do nosso site", escreveu.Comentarista que diz ter sido demitido da Globo por relatar racismo vira pré-candidato a prefeito

Porto Alegre pede Coragem! Depois de elaborar um programa a mais de 500 mãos, já coletamos mais de MIL ASSINATURAS ao manifesto de apoio a nossa pré-candidatura para Prefeitura da capital. Dia 12/Set às 18h, não perca lançamento do nosso site! E assine tbm! @fernandapsol pic.twitter.com/NVXVMyVyDr — Márcio Chagas (@MarcioChagasPOA) September 4, 2020

Recentemente, ele afirmou ter sido demitido pela emissora por conta de uma entrevista onde revelou ter sofrido racismo durante uma partida do Campeonato Gaúcho .

Em carta, ele revelou como foi a repercussão de suas declarações.

"No dia em que essa matéria foi publicada, recebi inúmeras mensagens de solidariedade e elogios pela coragem de falar novamente sobre um tema que é tão mascarado e negado no Brasil. Porém, também fui chamado pelo meu então chefe na emissora em que trabalhava para dar explicações sobre o conteúdo da matéria. Ele não tinha gostado de meu relato ter saído em outro veículo de comunicação", disse Márcio.

Segundo o ex-árbitro, seu espaço na TV Globo foi diminuindo após as declarações, chegando até sua demissão.

"Em novembro, após participar de uma edição do programa "Redação Sportv", na semana da Consciência Negra, fui chamado novamente para uma reunião em Porto Alegre. O meu então chefe me disse: "Cara, estou pensando em te desligar no final do Campeonato Gaúcho, mas não quero que pense que seja por ser negro. Teus posicionamentos estão causando muitos desgastes." O Campeonato Gaúcho não precisou encerrar. Veio a pandemia e, com ela, meu desligamento, através de um telefonema", relatou o ex-árbitro.

Em nota, a RBS afirmou que "denuncia regularmente episódios discriminatórios em seus espaços editoriais" e "apoia a formação e o desenvolvimento de grupos internos de diversidade de gênero, sexual e racial" e que a saída de Márcio Chagas, em abril, "ocorreu em meio a uma reestruturação da área de esportes"