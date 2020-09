Fifa proíbe divulgação de diálogo entre VAR e árbitro durante as partidas

Rio - A Fifa decidiu proibir a divulgação do diálogo entre árbitro e VAR durante as partidas de futebol. A prática vinha sendo adotada nos Estados Unidos e na Austrália, mas está vetada a partir de agora. A informação foi publicada pelo comentarista de arbitragem da TV Globo Sandro Meira Ricci, em seu blog no "Globo Esporte".

No entanto, será permitida a divulgação das conversas após os jogos, para se compreender melhor o processo de revisão do VAR. Segundo a entidade, quem não seguir a recomendação estará "descumprindo o protocolo do VAR e portanto as Regras do Jogo".