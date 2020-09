Messi retorna ao treinos do Barcelona, após tentar sair do clube

Rio - Após tentativa frustrada de sair do Barcelona, Messi está de volta ao clube. Na manhã desta segunda-feira, o craque argentino compareceu ao Centro de Treinamento para iniciar as atividades com o elenco. No entanto, o camisa 10 deve trabalhar separado do restante do grupo.

Messi se colocou a disposição de Ronald Koeman, técnico do clube catalão, após ter testado negativo para o novo coronavírus.

Messi has arrived at Ciutat Esportiva ahead of the training session! #FCB pic.twitter.com/HeKJIUVyd0 — Hagrid (@HagridFCB) September 7, 2020

Em entrevista confirmando que permaneceria no Barcelona, Lionel Messi disse que daria seu melhor no clube.

"A minha atitude não vai mudar por mais que eu queira ir. Vou dar o meu melhor. Sempre quero ganhar, sou competitivo e não gosto de perder nada. Sempre quero o melhor para o clube, o vestiário e para mim", afirmou.