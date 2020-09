Mauro Cezar critica Renato Gaúcho e diz que técnico usa o Flamengo como muleta para justificar fiasco do Grêmio

Rio - A fase do Grêmio no Brasileiro não é das melhores e o treinador Renato Gaúcho começa a ser criticado pela imprensa esportiva. O comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, criticou o comandante por utilizar um tropeço do Flamengo para justificar tropeço diante do Atlético-GO.

"O treinador do Grêmio falou da derrota do Flamengo que foi uma vergonha ainda maior para justificar o fiasco do time dele contra o Atlético-GO. Algo completamente nada a ver", afirmou o comentarista.

Com apenas oito pontos, a equipe comandada por Renato Gaúcho está na 14º lugar no Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha está a apenas um ponto da zona de rebaixamento.